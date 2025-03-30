Mark Zuckerberg

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Inaugurace Donalda Trumpa dala vědět také o jeho novém spojenectví – s nejbohatšími muži světa
Chtěli nás zničit, teď nastolíme naši svobodu. Jak Silicon Valley podlehlo Trumpovi
Majitelé vlivných sociálních sítí s miliardami uživatelů se sešikovali za budoucím americkým prezidentem
Technologičtí giganti mají svou vlastní politickou ideologii. Je načase nazvat ji pravým jménem
Skandál kolem největší globální sítě světa nabírá na síle
Výhrůžka zakázat Okamurově SPD přístup na Zuckerbergovu síť není nijak dobrá zpráva
Proč Facebook nezachrání americkou demokracii