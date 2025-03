Velký a ještě větší zloděj

Jak uvádí Authors Guild (americký Ochranný autorský svaz), „Meta a další společnosti zabývající se vývojem umělé inteligence přesně věděly, co dělají, a přesto to udělaly. Proč? Protože knihy potřebují pro jejich kvalitní jazyk, styl, vyjadřování a dlouhé vyprávění – a raději je ukradly, než aby za ně zaplatily, jako to dělají u všech ostatních prvků vývoje AI, elektřiny a programování“.