Orbánova vláda zneužila tajné služby proti opozici a novinářům. To už Maďarsko ví skoro jistě
Maďaři jdou do voleb, 13. díl
Mladého devatenáctiletého ajťáka, vystupujícího pod přezdívkou Gundalf, který měl jako její bývalý spolupracovník stále přístup do interních systémů maďarské opoziční strany TISZA, nejprve lákala ke spolupráci neznámá osoba. Nejspíš příslušník maďarských tajných služeb. A když spolupracovat odmítl, jeho přístroje zabavili při razii policisté. V ten samý moment prováděli razii u jeho známého, který měl přezdívku Buddha.
Policisté, kteří dostali tip od tajných služeb, hledali dětskou pornografii. Žádnou nenašli, i když služby trvaly na tom, ať postupují rychleji, než je u podobných případů běžné. S překvapením zjistili, že zasahují a zabavují vybavení v domech mužů, kteří spolupracují s opozicí. U několika z nich to vyvolalo podezření, že jsou součástí politické hry.
I díky jejich informacím v úterý publikovali investigativci z maďarského portálu Direkt36 článek o tom, co je nejspíš pokus vlády Viktora Orbána zneužít tajné služby a policii, dostat se do informačních systémů TISZA, vytahat z nich užitečná data a v příhodný čas systémy ochromit.
I když je Maďarsko zvyklé na neustálé posouvání hranic toho, co je v politice přípustné a možné, zjištění (které veřejně potvrdil jeden z policistů, za cenu vyhazovu a okamžité domácí prohlídky) přinejmenším polovinou maďarské veřejnosti otřáslo. „Tady už nejde o to, jak to vypadá, o úhel pohledu nebo zkrátka součást politické hry. Tohle překročilo všechny hranice,“ řekl známý politický analytik Gábor Török.
