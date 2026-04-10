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Literatura4. 10. 202611 minut

Oliver Lovrenski: Naše generace má moc možností. Sny se jí pak zdají příliš malé

S autorem bestselleru Když nám bylo míň o životě na hraně života a smrti, rapu i kamarádovi, kterému je čtyřiasedmdesát

Eva Soukeníková

Bylo mu devatenáct, když v roce 2023 vydal románový debut Když nám bylo míň. Kniha v krátkých rytmizovaných odstavcích popisuje zkušenost čtyř teenagerů, jejich drogové rauše a hledání jejich místa na světě – a rychle si vysloužila přezdívku norský Trainspotting. „Ano, takhle to v Oslu vypadá, ale jen na velmi specifickém a malém prostoru. Norsko jsou jinak pořád spíš fjordy a hory,“ říká o své knize norský spisovatel s chorvatskými kořeny Oliver Lovrenski, který se nyní účastní festivalu Fall v pražském DOXu.

Při čtení knihy jsem pociťovala celou paletu emocí – a jednou z nich byla bezmoc. Má ještě pro dnešní mladou generaci smysl snít, mít plány a vize? Nebo už ani moc ne?

Dobrá, ale široká otázka. Každý je trochu jiný. Já měl sny vždycky. Měl jsem víc snů, než dokážu napočítat. 

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