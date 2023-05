Zemřela soul-rocková superhrdinka Tina Turner

Nestává se, aby popovým hvězdám byly dopřány dvě kariéry. A aby navíc ta pozdní dalece předčila tu ranou. Tině Turner, která zemřela ve středu 24. května ve věku 83 let, se to podařilo jako nikomu jinému. Všechna negativa a křivdy prožitá v éře manželského dua Ike & Tina Turner (1960 – 1976) si vynahradila v druhé půli osmdesátých let, kdy znovu vrátila na scénu. Vzala si zpět vše, co jí bylo odepřeno a stala se jednou z komerčně nejúspěšnějších zpěvaček všech dob.

Narodila se jako Anna Mae Bullock v Tennessee. Od mládí měla velmi odtažitý vztah k rodičům, otec rodinu opustil, když ji bylo třináct, ale brzy našla útočiště v hudbě. V šestnácti se přestěhovala do St. Louis a právě tady poprvé spatřila kapelu Ike Turner & The Kings of Rhythm, jíž se v roce 1957 stala součástí. Svým talentem a charismatem zastínila každého v kapele - a uvědomoval si to také Ike Turner, jehož vztah k této jeho mladé budoucí manželce se velmi brzy stal majetnickým a později i násilnickým.