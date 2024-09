Umění je zásadní pro naše přežití

Je to jediná chvíle, kdy se během našeho hodinového rozhovoru zamračí. Soustředěně zavírá oči, hluboce se naklání směrem ke kameře na svém notebooku, takže mám tvář Antonyho Gormleyho roztaženou přes celý monitor. „Jestli to budou všichni číst jako nějakou monstrózní budoucnost lidstva, tak jsem jako autor totálně selhal. Tahle moje práce má naopak evokovat potenciál, který jako lidstvo máme. Omlouvám se, Jane, jestli to ve vás vzbudilo takhle nestvůrné pocity,“ říká čtyřiasedmdesátiletý legendární britský sochař, jehož před deseti lety královna Alžběta II. pasovala na rytíře.