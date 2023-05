Schwarzenegger v seriálu, Iveta na vrcholu, třídní systém v bunkru

Politickou komedii, melodrama z české hudební scény i pobyt v post-apokalyptickém bunkru nabízejí květnové seriálové premiéry. Na netradičně komediální tón skandálu Watergate láká série Instalatéři z Bílého domu (White House Plumbers) s Woody Harrelsonem a Justinem Therouxem v hlavních rolích. Voyo nabízí druhou řadu příběhu zpěvačky Ivety Bartošové v třídílné minisérii Iveta a Apple TV+ rozšiřuje nabídku dystopických i utopických sci-fi adaptací bestselleru Silo od amerického spisovatele Hugha Howeyho. Konec měsíce pak přinese radost fanouškům Arnolda Schwarzeneggera v jeho vůbec první seriálové roli ve špionské sérii FUBAR.

Instalatéři z Bílého domu (White House Plumbers, HBO, 2. května) Gramofonová deska hlasitě prská plamenný proslov Adolfa Hitlera a pečlivě upravená hospodyňka se snaží přes štvavost führerova hlasu vést příjemnou konverzaci s konsternovanými hosty. Společenská návštěva, kdy se mají potkat rodiny dvou nových kolegů, se změní v bizarní setkání, z něhož je obtížné důstojně uniknout. A už vůbec uvěřit, čeho byl člověk vlastně svědkem. Kontrast Hitlera a amerického předměstí s posekanými trávníky začátku 70. let je dobrou zkratkou pro tón, který zvolili autoři seriálu Instalatéři z Bílého domu – dalšího zpracování aféry Watergate. Respektive v tomhle případě toho, co předcházelo vloupání do sídla americké Demokratické strany a pokusu nasadit tam odposlechy, aby prezident Richard Nixon mohl sbírat politickou špínu. Scenáristé Alex Gregory a Peter Huyck namíchali jeden z největších skandálů americké politiky s absurdní fraškou, která vypichuje bizarní neschopnost hlavních aktérů E. Howarda Hunta (Woody Harrelson) a G. Gordona Liddyho (Justin Theroux), kvůli nimž celá zpackaná operace špehování vedla v rezignaci Nixona na prezidentský úřad. Soudě podle prvního dílu jsou zmínění ex-operativci tajných služeb téměř američtí Pat a Mat, jejichž přehnané ambice a štědrý rozpočet neodrážejí jejich schopnosti. Jak vysvětlí mezititulek z kraje u pokusu o vloupání, kdy si přinesou špatné nářadíčko na odemknutí zámku: „Existovaly čtyři pokusy o vloupání do Watergate. Tohle byl druhý z nich.“ Jejich eskapády – a eskapády jimi najatých kumpánů – se většinou blíží skečům z komediální série Saturday Night Live. Smích se zdá být tím hlavním, co mají Instalatéři z Bílého domu v rukávu a co mají dostat z publika. Autoři k tomu navíc občas vděčně přidávají i kritiku současné americké politiky.