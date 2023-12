Rizz: slovo roku, které je zábavné říkat

Událost týdne

Vzešlo z internetového slangu generace Z. Během několika málo měsíců se nezadržitelným virálním způsobem rozšířilo po všech platformách a také do aktivní slovní zásoby. Teď ho Oxford University Press ve své pravidelné anketě vyhlásil slovem roku 2023 a je to něco, co by si přál mít každý: rizz – neboli šarm, přitažlivost či osobní kouzlo.

Podle všeho vzniklo jako zkrácenina slova charisma a vylouplo se z herní a youtuberské scény, kde ho nejvíce na platformě Twitch zpopularizoval úspěšný streamer Kai Cenat. Rizz v podání jeho party přátel znamenalo schopnost flirtovat, svádět nebo balit holky a používal ho už někdy v roce 2022 zcela automaticky, aniž by tušil, že se tu zadělává na parádní virální moment. Ten nastal letos v červnu, když server BuzzFeed zpovídal herce Toma Hollanda, který v jedné z odpovědí pronesl: „Nemám vůbec žádný rizz. Můj rizz je dost omezený.“ To posloužilo jako základ pro mnoho memů a četnost výskytu slova začala nabírat na obrátkách.

Výběr slova rizz pro letošek je příznačný nejen v tom, že má pozitivní zabarvení a emocionální příchuť, ale především dokonale vystihuje, jaký vliv dnes mají na způsob a tempo obohacování slovní zásoby sociální sítě. Neexistují tu hranice. Už v září vydal berlínský rapper Ski Aggu hravý chytlavý singl Maximum Rizz, v němž hlásá: „Baby, mám maximální rizz. Nejsem její trenér z fitka, ale díky mně je fit... Flirtování je tak super, ale je super jen, když je super pro všechny.“ Nehledě na to, že s velkou samozřejmostí proniklo i do vyjadřování české generace Z.

Rizz se umí zabydlet v každém jazyce. „Jeden z důvodů, proč se z podoby minoritní internetové fráze přesouvá do mainstreamu, je i to, že je zábava ho říkat,“ vysvětloval všeobecný a mezinárodní úspěch slovíčka rizz Casper Grathwohl, předseda divize slovse z podoby minoritní internetové fráze přesouvá do mainstreamu, je i to, že je zábava ho říkat,“ vysvětloval všeobecný a mezinárodní úspěch slovíčka rizz Casper Grathwohl, předseda divize slovníku při Oxford Languages. „Když jej cítíte na jazyku, pojí se s tím i trocha radosti.“ Pavel Turek

Album týdne

Na některých ze skladeb začal pracovat, už když mu bylo čtyřicet pět let, a celé album vychází po neuvěřitelné, jednadvacet let dlouhé pauze od jeho poslední řadovky Up. Novinka i/o třiasedmdesátiletého Petera Gabriela v sobě doslova kondenzuje běh času a různé pohledy na stárnutí. Podtrhl to způsob uveřejňování jednotlivých skladeb: každou z dvanácti Gabriel premiéroval v průběhu uplynulého roku vždy za úplňku, a nyní je shrnuje na samostatném nosiči.

Přestože se jedná o album umělce v pokročilém věku, Gabriel hned v několika skladbách servíruje nejpopovější refrény své kariéry (např. hned v titulní i/o) a zůstává věrný jak britskému prog-rocku, který ho proslavil s Genesis, tak se na albu vyskytují ozvěny strojově mechanického funku, jenž poháněl jeho Sledgehammer nebo Steam. Kromě jistého bilancování je však základním leitmotivem Gabrielovy novinky pomíjivost.