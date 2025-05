Habemus papam. Lev XIV. může nabídnout naději a ta je teď silně potřeba

Volbou jména nový papež navazuje na Lva XIII., který na Petrově stolci zasedal v letech 1878–1903, a do historie se zapsal zejména důrazem na sociální otázky, kterým věnoval přelomovou encykliku Rerum novarum z roku 1891. Kromě toho ovšem také kriticky vystupoval proti tehdejšímu liberalismu. Prvními slovy Lva XIV. bylo „pokoj vám“, neboli to první, co slyšeli učedníci od zmrtvýchvstalého Krista. Papež se ve své první promluvě také přihlásil ke svému předchůdci, když zmínil, že církev má být synodální, tedy společně utvářená všemi svými členy.