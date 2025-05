Máma nám dává denně pocítit svůj smutek a samotu

A tady nastává problém. Máma zůstala doma sama, protože stále pracuje. Poslední léta domů často nejezdíme a setkáváme se zejména o Vánocích, nebo když spolu zorganizujeme nějaký výlet či dovolenou – a začaly se nabalovat problémy. Máma nám dává dost pocítit svůj smutek a samotu. Denně nám píše, ptá se, jak se máme, co děláme – co by ještě nebyl problém –, ale při každém telefonátu si stěžuje, že je osamocená, smutná, že nikoho nemá a že všichni jsme teď pryč. Neustále vzpomíná na to, jaké to bylo, když jsme byli všichni pohromadě.