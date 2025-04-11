Plamínková: Nová sněmovna – Koaliční smlouva – Okamura míří na předsedu
Další díl politického newsletteru Plamínková
Začalo nové sněmovní období. Poslanci se v lavicích výjimečně seřadili abecedně a postupně složili svůj slib. Slib nečtou celý, ten přečetla na začátku zasedání předsedající schůze Věra Kovářová (STAN), načež jí zbylých 196 poslanců stisklo ruku a řeklo „slibuji“. Dva zvolení poslanci na skládání slibu chyběli, další tři, včetně bývalého ministra Richarda Brabce, se ve sněmovně zbavili svého mandátu kvůli jiným povinnostem. Richard Brabec si vysloužil potlesk ze všech stran sálu. V dolní komoře končí po 12 letech.
Abecední zasedací pořádek, který se později bude řídit stranickou příslušností, jako každé čtyři roky nabídl řadu zajímavých sousedů v lavici. Třeba Zuzana Majerová seděla ob křeslo s Petrem Macinkou, který o ní loni řekl, že je „p*ča“. Proto také měla na svém stole velkou kytici, kterou jí před startem schůze přinesl právě Macinka. „Omluvil se, je to chlap!“ napsala pak Majerová na své sociální sítě. Druhou kuriozitou byli bratři Okamurové, rozděleni názory na téměř cokoli. Moc toho spolu v průběhu schůze, která trvala asi hodinu, neprobrali.
Součástí prvního sněmovního dne byl i podpis koaliční smlouvy zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě. Ta v sobě nenesla nic zcela výjimečného, kromě zmínky o loajalitě. „Členové vlády budou v personálních otázkách svých ministerstev ctít zásadu odbornosti, morální bezúhonnosti a loajality k vládnímu programu,“ stojí ve smlouvě. Jinými slovy náměstci musí zcela souznít s politikou budoucí vlády. Post předsedy podle smlouvy náleží SPD, jejímž jediným nominantem je Tomio Okamura, který vyjednával podporu u hnutí ANO i u Motoristů na jejich poslaneckých klubech. Podpisy, které ke smlouvě kromě lídrů mají přiložit také všichni poslanci, tak vzniká „závazek“ pro předsedu SPD hlasovat.
Větší zajímavost přinesla následná tisková konference, kde byla vidět mírná nevraživost vůči části novinářů ze strany lídrů koalice. Jedna z odpovědí například byla, že novinář „prohrál volby“ a „že se změnil k horšímu“. Šlo přitom o klasické otázky, například zda není problematický negativní vztah SPD k NATO a EU.
