Jeremy Dutcher: Každá hudba má svou klasiku. Nejen ta evropská  

Jeremy Dutcher patří k sílící vlně tvůrců, kteří vynalézavě smiřují dědictví vážné hudby a písňové formy s lokálními tradicemi. Jenom v Kanadě by šlo zmínit další jména jako Lido Pimienta nebo Tanya Tagaq. Skládá, hraje a zpívá jen o tom, na čem mu extrémně záleží a co má skrz naskrz prožité. V jeho případě to je zkušenost člověka, který navazuje na staletí potlačovanou kulturu původních obyvatel Kanady, mezi něž sám patří, ale také ji coby klasicky školený hudebník propojuje s evropskými a operními vlivy. Tento umělecky osobitý a zároveň společensko-politicky vyprofilovaný mix brzy představí naživo v Česku. Konkrétně v rámci nadcházejícího festivalu Lípa Musica, během něhož zahraje 13. září v Jablonci nad Nisou.