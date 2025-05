Chtěla bych svou vnučku vídat častěji, ale její rodiče mi to neumožňují

Smířila bych se s tím, kdyby byla školka do tří, ale jsem svědkem toho, že dítě vychovává instituce. Má každý den kroužky, dvakrát týdně gymnastiku, angličtinu. Mně vyhrazují čas jednou týdně na dvě hodiny. Prosím je, abych ji mohla alespoň vyzvednout po třetí (vnučka mě miluje, nechce jít ode mě ani domů), ale jsou krutí, neumožňují mi to. To je jediné, co jim vyčítám. A také mi vadí, že dítě jde do školky i nemocné. Když je na to upozorním, řeknou mi, že já nejsem její matka, oni jako rodiče rozhodují.