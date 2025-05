Politici by měli říct voličům pravdu: daně se zvýší, protože se změnil svět

Jen dostavba dvou jaderných bloků v Dukovanech by měla stát 400 miliard, dekarbonizace průmyslu a energetiky stovky miliard, na obranu by mělo jít do pěti let každoročně minimálně o 80 miliard více než v současné době, stárnutí nejsilnějších ročníků v historii republiky zase bude znamenat nižší daňové příjmy a vyšší výdaje na důchody, negativní rozdíl pro státní rozpočet bude velice znatelný.