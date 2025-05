Život na Marsu jsme možná už objevili, říká astrochemik

Martin Ferus vítá novinářskou návštěvu v chemické laboratoři, která jako by vypadla z nějakého Verneova románu. Jsou tu například přístroje umožňující „střílet“ laserem do kousků meteoritů, a zkoumat tak procesy doprovázející dopady těchto těles na povrch planet. Další aparatury umožňují studovat nestabilní látky v mezihvězdném prostoru. Jednou z otázek, na kterou se tu vědci snaží odpovědět, je, jaké chemikálie mohou vznikat na povrchu vzdálených planet po dopadu asteroidů a jak se mohou jejich stopy projevit například ve vesmírném dalekohledu Jamese Webba. Ten se nedávno postaral o celosvětový rozruch, když britští vědci oznámili, že pomocí něj s velkou pravděpodobností poprvé skutečně nalezli mimozemský život. Podle Martina Feruse, který se zabývá podobným výzkumem, je to však složitější a důkaz zatím zdaleka není jednoznačný.