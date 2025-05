Dycky Oddíl B! Tvůrci televizního hitu Most! se znovu vydali na sever, tentokrát do vězení

Pro duo Prušinovský–Kolečko jde nejen o novou spolupráci po sedmi letech, ale i o návrat do kraje, kde se odehrával jejich nejslavnější společný počin, seriálový hit Most! (2019). Tento fakt u Oddílu B, jenž vzniká pod hlavičkou firmy Offside Men na zakázku televize Nova, vyvolává nemalá očekávání. V příběhu, který táhne poprvé odsouzený mladík v podání Tadeáše Moravce, vězně scenáristé vtipně rozdělili do frakcí Chomutov, Děčín a neutrální České Švýcarsko, které je bílé a do ničeho se nemíchá.