Amerikánka se vymyká všemu, co dosud v české kinematografii vzniklo

Ať už je reakce nadšená nebo umírněnější, je hyperstylizovaný proud vzpomínek na to, čím dívka byla a čím se přes všechna prožitá traumata dokázala stát, filmem, o němž se mluví. A to je přesně to, o co nakonec Viktoru Taušovi šlo především. Padesátiletý tvůrce jako by se snažil vrátit do rovnováhy – sám mluví o uzavření kapitoly – něco hodně osobního, co bylo v jeho vlastním světě vyšinuté: absenci bezpečného domova, který matka alkoholička nedokázala vytvořit, i vlastní odstřižení od okolí v etapě svých závislostí.