V noci ztratíme kontrolu nad přehradou

Kdo chtěl vidět zblízka jednu z dramatičtějších kapitol jihočeské části povodní, musel se vydat do kopců v Pošumaví. V obci Husinec minout ceduli odkazující na rodný dům slavného kazatele a pak zahnout do lesa v údolí Blanice, kde se už skoro sto let rozkládá nenápadná malá přehrada s hrází zaklesnutou mezi dva kopce. Jmenuje se stejně jako vesnice – Husinec. V sobotu totiž Povodí Vltavy vypustilo zprávu, že v noci na neděli se Husinec stane první českou přehradou, která už nezvládne pojmout velkou vodu a ta se začne nekontrolovaně přelévat přes hráz.