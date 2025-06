Trumpova cla přiměla EU hledat partnery jinde

V tuto chvíli platí zatím poslední rozhodnutí – tedy že až padesátiprocentní cla na evropský import do USA by měla začít platit od 9. července, pokud se lídři nedohodnou jinak. Von der Leyen i Trump prý naléhají na své týmy, aby se snažily vyjednat dobrou a férovou dohodu – zatím se však nepodařilo dosáhnout úspěchu. EU odmítá i spekulace o tom, že by nakonec přijala základní desetiprocentní cla – Financial Times nicméně přinesly informaci o tom, že v kuloárech se mluví o „britském modelu“ – tedy že by desetiprocentní cla na většinu produktů zůstala a Trump by po dohodě s evropskými protějšky na některé konkrétní produkty cla snížil.