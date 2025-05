Čeští trumpisti v Železných horách plánovali lepší svět, kde si každý může říkat, co se mu zachce

Čestné místo prvního řečníka má komentátor amerického původu a vydavatel Erik Best. Říká, že se v Česku „smí mluvit“ o různých hrozbách, až když je na řešení pozdě, do té doby ne. „Pokud se tady smíme scházet a mluvit o ochraně svobody slova, znamená to, že je příliš pozdě. Ať řekneme, co chceme, Rakušan, Koudelka budou vždycky o krok před námi. Pokud nám dovolí se tu sejít a nepošlou na nás policii, musí to znamenat, že se nás nebojí a už je po všem,“ označuje Best hlavní protivníky svobody v osobách ministra vnitra a ředitele BIS. Situaci ale podle něj teď mění Donald Trump. „Donald je nad Rakušanem a Koudelkou,“ říká Best. Ale ani o tom, co přesně dělá Trump, se prý tady veřejně nikde mluvit nesmí. „Až bude po všem, bude možné o tom mluvit. Zatím musíme být potichu – platí to pro válku na Ukrajině, pro jeho obchodní válku, pro jeho přepisování mapy světa,“ říká o tématech, která Trump od svého zvolení rázně otvírá a jeho kroky analyzují média všude ve svobodném světě Česko nevyjímaje.