Tři Češi v utajení hledají zbraně pro Kyjev

Česko nejen že našlo pro Ukrajinu velké množství granátů nezbytných k tomu, aby zastavila postup Rusů na frontě. Prezident Petr Pavel Respektu potvrdil to, co se dosud nevědělo: vládní úředníci zároveň vyhledali v několika zemích po světě i velké rakety (především ty do protiletadlových systémů) a drony.

Právě teď se dává pod taktovkou Česka dohromady koalice států ochotných zaplatit vykoupení této munice. Aktivita staví momentálně Prahu do čela hlavního proudu evropského vyzbrojovacího úsilí.

Pocit urgence

Jsou tři a jejich činnost podléhá utajení. Vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný, ředitel Agentury pro mezivládní obranou spolupráci (AMOS) Aleš Vytečka a poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Tito muži, jak se netají ukrajinská strana, mají na starosti zajišťování zbraní a munice pro Ukrajinu mimo hranice Evropské unie. O výsledcích jejich práce se veřejnost dozvěděla před čtrnácti dny na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde ji český prezident poprvé – a pro mnohé překvapivě – oznámil.

Řekl konkrétně to, že úředníkům se podařilo „identifikovat“, tedy najít ve skladech „mimo země EU“, celkem osm set tisíc kusů granátů. Kde a jak přesně zbraně sháněli, není jasné. „Nelze o tom mluvit, protože by to mohlo celý proces zhatit. Nesmíme zapomínat, že stejně intenzivně jako my poptávají zbraně po celém světě i Rusové,“ říká Respektu zmocněnec Kopečný.

V zákulisí se mluví o tom, že proces probíhá především tak, že soukromé tuzemské zbrojařské firmy, které mají v různých zemích světa dobré kontakty, protože se tam podílely na mnoha zakázkách, předávají informace a domluvené tipy úředníkům. Ti pak vedou oficiální jednání. Zdejší zbrojařská elita, která měla v minulosti ne vždy nejlepší pověst (její představitelé se občas pohybovali minimálně na hraně zákona), tak podle mnohých dnes ukazuje svoji lepší stránku.

Pavel původně nechtěl v Mnichově o granátech mluvit veřejně, nakonec se však rozhodl jinak. Prezidenta k tomu přiměla atmosféra v sále, kde od Ukrajinců opakovaně zaznívalo, v jak špatné situaci se zbraněmi a municí momentálně jsou. Evropská unie Ukrajině dodala čtyři sta tisíc dělostřeleckých granátů, tedy polovinu toho, co loni na počátku roku slíbila, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba protějškům z Unie řekl, že jich letos potřebují 2,5 milionu. Státům EU se však stále kvůli různým povolením a nedostatku kvalifikovaných lidí nedaří rozjet výrobu munice tak, jak si představovaly.

Prezident Pavel dnes tvrdí, že chtěl v této křehké situaci ostatní strhnout k aktivnější pomoci: ideálně tady a teď v naději, že to eliminuje další a další zdlouhavá zákulisní vyjednávání s nejasným cílem. „Tu informaci jsem od kolegů dostal před mnichovskou konferencí. Nechtěl jsem ztrácet čas tím, že budeme individuálně oslovovat případné spojence, kteří by do toho byli ochotni přispět. Rozhodl jsem se to radši rovnou zveřejnit jako podnět,“ říká prezident Respektu, proč o osmi set tisících granátech promluvil. „Aby to státy, které by chtěly uvažovat o vykoupení identifikované munice, zvážily pokud možno v co nejkratším čase. Ale aby se také vytvořil pocit urgence, který v Mnichově ještě zesílil prezident Zelenskyj a řada dalších.“