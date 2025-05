Svůdná kariéra profesora Homoly. Akademií věd otřásl první vztahový skandál

Onou složkou myslí soubor výpovědí šesti bývalých pracovníků a svých podřízených z Ústavu fotoniky a elektroniky (ÚFE). Vědci v nich na 20 stránkách popisují své zkušenosti a vzpomínky z let 2003 až 2019 na intimní vztahy, které měl Jiří Homola udržovat s mladšími podřízenými pracovnicemi. Sepsání iniciovala a koordinovala právě Hana Lísalová, jež sama před 20 lety jako doktorandka udržovala zhruba rok s Jiřím Homolou poměr. „Teď už nejde o mě, i když mě to hodně poznamenalo,“ vysvětluje vědkyně své důvody. „Ale vím, že jsem nebyla sama. Nechtěla jsem, aby něčím podobným musely procházet další mladé ženy. Pokud by se takový člověk stal předsedou akademie, neznamenalo by to, že podobné chování považujeme za normální?“