Na tchajwanských plážích by na Číňany čekaly miny, ježci a za nimi hory

Až na jednoho surfaře a jednoho rybáře je tu pusto. Písčitá pláž ve městě Jinsan hodinu cesty od hlavního města Tchaj-wanu je prázdná. Po mnoha týdnech slunce a sucha je obloha konečně zatažená; je vlhko a po dvoudenním vydatném dešti pořád trochu krápe. Kdo se chce dostat na pláž, musí z města odbočit k pobřeží. Hustý provoz po chvíli ustává, je tu chrám, několik restaurací a malé parkoviště. Z něj vede betonový mostek přímo k moři, ze kterého je vidět vlny i nedaleké zelenající se vysoké kopce.

Pláž má tvar půlměsíce, za ní je tráva, delší rovina a pak se krajina už začne prudce zdvihat. Do hlavního města Tchaj-peje odsud vede jediná klikatící se silnice. Z kopců je na pobřeží dobře vidět, opačně to neplatí: jsou porostlé bujnou vegetací. Místní pláž je jednou z těch, kde by se mohla během zvažované invaze vylodit Čína. Za nejčastější datum, kdy by k tomu mohla mít plné schopnosti, se označuje rok 2027; takový termín stanovil čínské armádě i prezident Si Ťin-Pching.