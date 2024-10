Říká se, že už roky potichu a úspěšně tahá za politické nitky. Kdo je vlivný člen ODS Zdeněk Zajíček

Jedna etapa, která Zajíčka formovala, je v kanceláři méně výrazná, a i on se k ní při rozhovoru dostane až po hodině. „Mě kultivoval sport,“ říká. Do dorosteneckého věku hrával basketball, a jelikož byl na poměry svého sportu malý, ujal se úlohy rozehrávače. „Jak jste se ptal, proč jsem se nestal tím ministrem… Mně to nevadí,“ vrací se k jedné z předchozích otázek, proč nikdy nevstoupil do nejvyšších politických pater. „Rád přihraju někomu, kdo je lépe postavený, aby dal koš. Já jsem tým. Pro mě je důležité vyhrát.“