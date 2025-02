Pro Jana Masaryka byla podle názoru diplomatů smrt vysvobozením  

Někteří z nich – například Václava Jandečková v knize Kauza Jan Masaryk – nový pohled – tvrdí, že Masaryka zavraždili zdejší stoupenci demokracie kvůli jeho setrvání v Gottwaldově vládě i po komunistickém puči. O Masarykově pádu z okna Černínského paláce bylo napsáno několik knih a tisíce článků. Dá se vůbec sedmdesát osm let po jeho smrti zjistit něco nového, co by přineslo možnost definitivně rozhodnout, k čemu tehdy ve služebním bytě ministra Masaryka opravdu došlo?