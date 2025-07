Nové informace o tajné akci, která rozhádala českou a slovenskou policii

Jde totiž o to, že podezřelý byl v době rozesílání výhrůžek školám nezletilý, bylo mu 17 let, a ukrajinská policie si vyjasňuje, zda může být za to, co dělal, stíhán. Novinkou také je, že slovenský detektiv, jenž se na mezinárodním vyšetřování podílí, má, jak uvádějí zdroje Respektu, problém s postupem svých nadřízených, kteří případ předčasně zveřejnili a ohrozili tím české policisty.