Podle Fialy vláda hlasování o nedůvěře kvůli bitcoinům zvládne, Konečná se už těší na premiéra Babiše

V Partii na CNN Prima News o bitcoinech, odpovědnosti za přijetí daru a pevnosti vlády mluvila moderátorka Terezie Tománková s premiérem Petrem Fialou, který byl jediným hostem hodinové diskuse. Premiér působil uvolněněji než kdy předtím, často se smál a Tománková mu nechala prostor pro ucelené odpovědi. Mohl tak říct to, co ODS opakuje už dva týdny: že strana dělá všechno, co může, aby odpověděla v případu bitcoinového miliardového daru na to, co umí zjistit.