Obávám se, že jsem měl pravdu, říká americký politolog, který varoval před ustupováním USA ze světa

Rychlý skok z teorie do praxe. I takhle by bylo možné shrnout proměnu „výstupů“ amerického politologa Stephena Brookse (aktuálně je profesorem na Dartmouth College). Mezi experty je dnes vnímán jako jeden z mála zastánců postoje, že by se Spojené státy neměly stahovat z globální scény. Ve své práci vždy zdůrazňoval fakt, že Amerika je navzdory změnám stále největší mocností, a varoval před důsledky jejího zahraničněpolitického ústupu, jako jsou živelné šíření jaderných zbraní, ekonomický úpadek a kritická globální nestabilita. Až do nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu byly závěry jeho výzkumu především hypotézami v důležité, ale teoretické akademické debatě. Nyní se však postupně stává realitou to, před čím vždy varoval.