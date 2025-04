Norsko, Island i Švýcarsko chtějí silnější vztahy s Evropou

Na konci loňského roku – v den 30. výročí dne, kdy se Norové vyslovili nevstoupit do EU – zaznamenali výzkumníci ze Sentio Research Norge historicky vůbec nejnižší míru neochoty přidat se k Unii. V jejich průzkumu asi 47 procent Norů uvedlo, že by jejich země do EU vstoupit neměla. Asi 35 procent by bylo pro a zbytek v této otázce nebyl rozhodnut. Politická reprezentace Norska v této situaci stále častěji mluví o pevnějších vazbách s EU.