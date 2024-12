Nic je doma nedrží, rodina ani práce. Jak lidé po padesátce začínají v cizině od nuly

Z dat polského statistického úřadu vyplývá, že čím jsme starší, tím déle si práci hledáme. Lidé mezi 15–19 lety ji hledají pět měsíců. Věková skupina 20–24 let: 5,6 měsíce, skupina 25–29: 7,1 měsíce, lidé ve věku 30–34: 7,2 měsíce, lidé staří 35–44 let: 8,2 měsíce, 45–54 let: 8,5 měsíce a nakonec lidé, kterým je 55–74 roků: 10,9 měsíce.