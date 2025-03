Nezvládl se Zelenskyj přepnout a přizpůsobit nové situaci?

Graham řekl deníku The New York Times, že Zelenského přesvědčoval, aby se nepouštěl do diskusí o bezpečnostních zárukách. Senátoři měli za to, že prezident je nadšený z možnosti uzavřít dohodu a že se s její pomocí dostanou nepříliš vřelé vztahy mezi oběma prezidenty do nové fáze. Graham měl Zelenskému radit, ať vše vnímá jako postupný proces, v němž je páteční dohoda pouze prvním krokem.