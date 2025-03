Nečekaný obrat: po ostré hádce Trump–Zelenskyj diplomaté hladili rány a navrhli cestu z krize

Má to i konkrétní rovinu. Ukrajina v prohlášení říká, že je „připravena“ přijmout americký návrh na prozatímní třicetidenní příměří, když totéž učiní i Rusko. Spojené státy by zároveň měly „okamžitě“ obnovit bezpečnostní pomoc Ukrajině a také tok zpravodajských informací. Kdyby došlo ke krátkodobému příměří, mohla by během tohoto okna proběhnout výměna válečných zajatců a propuštění zadržovaných civilistů, především Ruskem násilně deportovaných dětí. Odhady mluví o tom, že jich mohlo být z Ukrajiny do Ruska odvezeno dvacet tisíc.