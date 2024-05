Naši voliči na úspěch stačí

Na kraji parku kousek od poděbradské kolonády voní jídlo. Zvědavost kolemjdoucích kromě vůně vábí i spousta modrých balonků. Ti, kdo přijdou blíž, uvidí na lázeňském trávníku kromě grilu plného klobás a kuřecích steaků i kandidáty do evropských voleb za uskupení Spolu a spolu s nimi také premiéra Petra Fialu a předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. Uskupení tří vládních stran pod hlavičkou Spolu – ODS, TOP 09 a KDU-ČSL – ve čtvrtek odpoledne udělalo zastávku kampaně v lázeňském městě ve středních Čechách a přijeli i šéfové jednotlivých partají. Tedy bez lidovce a ministra sociálních věcí Mariana Jurečky, kterého zdržela jiná práce.

Něco, co zazvoní

„Z nejhoršího jsme venku, situace se snad ekonomicky stabilizuje,“ říká nám na otázku, proč fandí hnutí Spolu, jak před chvílí hlasitě sděloval okolostojícím, živnostník představující se jako Pavel. „Jen se mi zdá, že to vláda neumí dobře prodávat, že o sobě dává málo vědět.“

Při hovoru s lidmi, kteří přicházejí na mítink, se ukazuje, že eurovolby často berou spíše jako přitakání pro současnou vládu. „O evropskou politiku se moc nezajímám, například o green dealu mám tak rozporuplné informace, že mu nerozumím a opravdě jsem tomu ten čas nedala,“ říká paní Zuzana, učitelka, která je v Poděbradech na návštěvě u kamarádky a do sněmovny volila KDU-ČSL. „Ale líbí se mi, že vláda dělá konečně důchodovou reformu a chová se dobře k Ukrajině, to mi stačí, tak je budu volit i do Evropy.“

Přicházejí desítky lidí, nakonec se jich tu během dvou hodin „otočí“ odhadem na dvě stě. Chodí i celé rodiny. „Já už některé vlajky umím,“ chlubí se osmiletá Aneta, když si prohlíží předvolební materiály europoslankyně Veroniky Vrecionové, které dostala u stánku: kromě omalovánek se symboly evropských měst si domů nese pexeso v vlajkami zemí Evropské unie. „Tady u grilu to vypadá všechno fajn, ale hlavně aby je lidi volili do sněmovny, aby nevyhrál Babiš s Okamurou,“ strachuje se její teta, „Babiš na ty lidi pořád něco chrlí a bůhví jak to dopadne, nechci ho, pptože zlehčuje válku a lže.“ Ona sama posílá, jak říká, peníze na všemožné sbírky pro Ukrajinu, a to, že česká vláda pevně stojí za Ukrajinou, je pro ni „jedna z nejhezčích věcí v politice, které jsem za posledních třicet pět let zažila“.