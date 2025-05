„Můj sad tu po mně zůstane.“ Jak vypadá život s nevyléčitelnou nemocí

Následovala série vyšetření, která postupně vyloučila podezření na mnoho chorob, až zůstala jediná. Amyotrofická laterální skleróza, známá pod zkratkou ALS. Ve svých 33 letech se Karafiát dozvěděl, že jeho svalstvo bude v následujících letech rychle ochabovat, až postupně ztratí schopnost chůze, mluvení, sebeobsluhy a nakonec i polykání a dýchání. Většina lidí se s touto nemocí dožije jen 2 až 5 let od stanovení diagnózy. „Otočil se mi svět vzhůru nohama. Byl to samozřejmě obrovský stres. Musel jsem to v sobě zpracovat, pak jsem si ale řekl, že s tím stejně nic dělat nejde. A že se chci v životě soustředit na to, co ještě můžu. Na maličkosti každého dne,“ vzpomíná.