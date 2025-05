Místo hokeje judo? Jistě, super volba

Elitní 1. český lawn-tennis klub na pražské Štvanici jen tak někoho nepřijme. Kapacitu si nechává pro nejmenší děti, ideálně už od tří let, nebo pro motivované hráče, kteří se tenisu chtějí věnovat na špičkové úrovni. „Když někdo přijde s osmiletým dítětem a chce, aby si dvakrát týdně zahrálo, samozřejmě může, ale musí si vybrat adekvátní klub,“ říká vedoucí trenér štvanické tenisové školy Jan Pecha. A vzpomíná na chlapce, kterého klub před pár lety odmítl přijmout. „Tatínek mi za to nedávno poděkoval. Jeho syn šel do menšího klubu, našel tam svou komunitu a dodnes tenis hraje.“