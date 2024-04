Míň spěchu, víc radosti. Jak toho dosáhnout?

Stydíte se trošičku za to, že tohle čtete? Ne kvůli obsahu, samozřejmě, nic skandálního tu není! Ale spíš proto, že byste místo toho měli dělat něco jiného, důležitějšího? Možná si tenhle článek čtete, když si dáváte v práci pauzu – ale zároveň víte, že byste neměli, protože termíny se krátí a vůbec vám kvůli povinnostem teče do bot?

Jestli to tak je, pravděpodobně jste příliš zaneprázdnění. Ne že by to byla překvapivá diagnóza: většina lidí je příliš zaneprázdněná. Podle nedávných průzkumů Pew Research Center se 52 procent Američanů často snaží dělat alespoň dvě věci najednou. 60 procent se někdy cítí v takovém spěchu, že nemají radost ze života. A pokud jde o rodiče neplnoletých dětí, příliš spěchu a málo radosti zažívá celých 74 procent z nich.

Řešení téhle nadměrné zaneprázdněnosti se může zdát jednoduché: dělat toho méně. Ale to se snadněji řekne, než udělá, že? Naše nabité programy jsou koneckonců výsledkem snahy dostát požadavkům a očekáváním ostatních. Jsou však k dispozici výzkumy, které naznačují, že skutečné důvody přetížení mohou být mnohem složitější. A pokud pochopíte, proč máte tak málo času a tolik práce, jste blíž tomu tenhle problém rozlousknout, zbavit se stresu a být šťastnější.

Nuda a myšlenky, hrůza!

Badatelé došli k tomu, že existuje ideální míra zaneprázdnění. Jak sami dobře víte, mít málo času pro sebe znamená mít méně radosti ze života. Ale je možné mít volného času i přespříliš. To vede k zahálce a zahálka nevede ke spokojenosti.

Vzpomeňte si na příliš lehký předmět ve škole nebo na to, když jste neměli do čeho píchnout v práci. Jen tak se poflakovat je zábava, ovšem jen chvíli. Brzy vám z toho začne jít hlava kolem. Badatelé z univerzit v Pensylvánii a Kalifornii v roce 2021 vypočetli spokojenost lidí podle toho, kolik volného času měli k dispozici: došli k tomu, že během pracovního dne je optimální mít 9,5 hodiny volného času. Což je víc než polovina doby, kterou probdíme.

Devět a půl je nejspíš mnohem víc, než máte nebo vůbec můžete mít – pokud si tedy chcete udržet práci a vaše rodina se nemá rozpadnout. Skutečnost je podle výzkumů taková, že času, který si můžete užít podle svého, máte 108 minut, tedy necelé dvě hodiny. A přestože je oněch 9,5 hodiny nereálných, tenhle ohromný rozdíl se nejspíš odráží na vaší hladině stresu a může mít dlouhodobé zdravotní dopady.

Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní organizace práce odhadují, že kvůli pracovní době delší než 55 hodin týdně zemře každý rok na světě 398 tisíc lidí na mrtvici a k tomu 347 tisíc lidí na nemoci srdce. I když se tedy na kýžených 9,5 hodiny nedostanete, už zkusit se k nim přiblížit je pro většinu lidí cestou ke zdraví a spokojenosti – a nejspíš to platí i pro vás. Proč tedy víc Američanů nepožaduje lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem?