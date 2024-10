Mami, hlavně mi nevolej. Proč je úplně normální, že nenávidíte telefonování

Když se tedy jako zkušená telefonická poradkyně jednou chystala sama zavolat na zákaznickou linku společnosti ČEZ, ke značnému pobavení kolegů a kolegyň se k tomu musela přemlouvat. „Hrozně se mi tam nechtělo volat,“ směje se a vypočítává důvody: „Nevěděla jsem, jestli budu mluvit s člověkem nebo automatem, jak se mnou bude mluvit a jestli hrozí nějaký konflikt nebo to bude v pohodě, co přesně mám já chtít po nich, co budou chtít oni po mně… Šlo o velkou míru nejistoty a zároveň jsem měla intenzivní pocit, že by to šlo vyřešit nějak líp a telefon je vlastně zbytečný.“