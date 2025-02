Konec jedné éry. Zvládneme žít bez americké pomoci?

Organizace v současnosti nemá na platy ani další náklady a neví například, jak dál platit auto, které mají půjčené na služby pro pacienty. „Všechno je rozjednané. Nejde to takhle najednou zastavit. Kdybychom to věděli třeba s měsíčním předstihem, šlo by se nějak připravit, ale ne takhle ze dne na den,“ dodává ředitel. Zatím se snaží nějak přežívat: neziskovka omezuje služby, ale snaží se je úplně nezastavovat. Jak a jestli vůbec to však bude možné, zatím nikdo neví.