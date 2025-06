V Los Angeles se rozhořel boj, který si přejí republikáni i demokraté

Opatření vyvolala další vlnu protestů a demonstrací. Proti postupu Washingtonu se zásadně vymezil kalifornský guvernér Gavin Newsom i starostka Los Angeles Karen Bass. V médiích a mezi experty se rozpoutala debata o tom, zda Trump překračuje, či nepřekračuje své pravomoci, když přebírá proti vůli guvernéra velení Národní gardy, a navíc posílá do amerického města příslušníky námořní pěchoty, tedy federálních ozbrojených sil typicky nasazovaných spíše jako předvoj invaze během vojenských operací USA v zahraničí. Protesty se začaly šířit do dalších měst, jako jsou Chicago nebo New York. Spirála napětí se roztáčela několik dní – a pak přišel čtvrtek.