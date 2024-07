Francouzská krajní pravice stojí před branami moci

„Macron je historiíí, triumfuje Le Pen,“ píše ve svém komentáři pro deník The Guardian francouzský novinář a prezident organizace Reportéři bez hranic Pierre Haski. Po první kole voleb se prý „probudil do jiné Francie –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ do takové, ve které je klan Le Penovy rodiny u bran moci“. Poprvé v historii Francie by krajní pravice mohla získat absolutní většinu v dolní komoře parlamentu. Haski tvrdí, že už teď jsou volby zprávou o jasné prohře Emmanuela Macrona a jeho strany Obnova (Renaissance, RE) v koalici Spolu (Ensemble).