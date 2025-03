Veřejný prostor je jako přeplněná tramvaj, zpocený a hlučný. Bez něj demokracie nepřežije

„Posíláš srdíčka mámě?“ „Když nevím, co odpovědět, ano.“ „A barva?“ „Červená.“ „To je láska. Fialová sex. Žlutá: mám zájem, máš zájem? Růžová: mám zájem, ale nejen o sex. Oranžová: to bude fajn. Všechno něco znamená, táto. Všechno má význam. (…) Chtěl jsem, abys to věděl i ty. Bylo trapné vidět, jak se v tom motáš.“