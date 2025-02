Tisíc slov na obranu Evropské unie

To je ale nehoráznost, pomyslel jsem si. Rychle mi však došlo, že číšníkovo počínání – i když zjevně neslušné – mělo svoji obchodnickou logiku. Platili jsme předem. A věděl, že se do jeho kavárny už pravděpodobně nikdy nevrátíme. Bylo mu tedy jedno, co si o něm myslíme. Se slavnou památkou za zády měl každý den k dispozici mohutnou řeku nových zákazníků z celého světa. A čím kratší dobu se u něj jeho hosté zdrželi, tím více káv prodal. Jsem si jist, že o pár minut později stejným způsobem vyhodil i japonské manžele.