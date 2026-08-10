Prezident udělal chybu, dovolenou měl zrušit
Každý má právo nevolit, ale hlava státu není každý: spoluvytváří normy ve společnosti
Jedna z klíčových výsad zdejší demokracie je, že si lidé mohou ve svobodných volbách vybírat své zástupce, kteří pak další čtyři roky spravují tuto zemi. Největší pozornost logicky přitahují parlamentní volby, z nichž se odvozuje vláda, ta rozhoduje o nejdůležitějších otázkách domácí a zahraniční politiky. O něco méně sledované jsou senátní a krajské volby a zdá se, že ty letošní mohou být na chvostu zájmu, protože v nich takzvaně o nic moc nejde.
Městské rady rozhodují o stavbách čističek, opravě chodníků, rekonstrukci náměstí… Nehrozí tedy, že špatná volba může přivodit nebezpečné pootočení zdejší demokracie a její nasměrování do extremistických, autoritářských poloh. Prezident Petr Pavel se rozhodl dát před komunálními volbami přednost dovolené s přáteli na motorkách v Maroku a snadno si s ohledem na výše řečené může říkat, že svět se pojednou nezboří, když u toho protentokrát nebude. Takový pohled je ale mylný, slovy bývalého francouzského diplomata Talleyranda, „je to horší než zločin, je to chyba“.
Podpora komunálních politiků
Nikdo, ani prezident republiky, nemá povinnost volit. Tvůrci ústavy nastavili zákony tak, že stejně jako se můžeme svobodně rozhodnout, komu dáme svůj hlas, můžeme tohle privilegium nevyužít. Dlouhodobý úzus ve společnosti však je, že volit se má, protože tím nepřenecháváme rozhodnutí o sobě a téhle zemi na jiných. Aktivně ho vykonáváme, a tak se podílíme na utváření zdejší demokracie.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu