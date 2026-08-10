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8. 10. 20264 minuty

Prezident jel na dovolenou místo k volbám. No a co?

Petr Pavel udělal chybu, která ale lidi v tomto státě nijak nepoškozuje

Marek Švehla
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Nepřátelé demokracie v jejích jemných detailech, péčí o právní stát a nezávislé instituce počínaje a poctivou snahou o začlenění do společenství demokratických zemí konče, mají jednu velkou výhodu: do kritiky či pobouření nad eventuálními chybami a poklesky politiků demokratického tábora se spolu s nimi razantně pouští i demokraté a nezávislá demokratická média. Vyplývá to z přirozené a správné potřeby hlídat mocné, upozorňovat na jejich chyby, abychom se z nich všichni poučili a předešli těm dalším.

Ve druhém táboře však podobná vnitřní kritika ani při kolosálních „chybách“ v podobě podvodů, korupce či mezinárodních ostud neexistuje – a ta vnější brzy utichá, protože viník si z odhalení nic nedělá, takže upozorňovat na jeho přečiny je vlastně nuda. Distribuce rozhořčení a pozornosti věnované sporným výkonům jednotlivých reprezentací je proto v Česku až komicky nerovnoměrná. Jednu takovou „chybu“, kterou všichni ruku v ruce se svraštělými čely kritizují, máme před očima právě teď.

O to těžší

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Zopakujme, že český prezident špatně naplánoval svoji zahraniční dovolenou a posléze zjistil, že se mu kryje s termínem zákonem daných komunálních voleb. A protože prezident dovolenou jako kdokoli jiný v téhle zemi potřebuje, dal přednost výpravě s přáteli na motorkách do marocké pouště. Co se tím stane? Fakticky to, že třísethlavá podřipská obec Černouček, kde soupeří dvě nezávislé kandidátky, nemůže počítat s jedním hlasem.

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