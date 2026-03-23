Pokus o likvidaci veřejnoprávních médií je tu
Vláda se vyhnula debatě s odbornou veřejností, protože má jasný cíl
Vláda volí nejbrutálnější útok na veřejnoprávní média, který mohla zvolit. Už od poloviny roku mají podle návrhu přestat platit poplatky za rozhlas a televizi mimo jiné senioři a firmy. To způsobí výrazný pokles příjmů, protože jak uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek v lednu, lidé starší pětašedesáti let tvoří téměř polovinu všech poplatníků. Jeho tehdejší slova, že vyjmutí těchto občanů z placení by bylo „absolutně likvidační“, vůbec nepřehání. Jenže to je cílem: nejde o nic menšího než o pokus zničit veřejnoprávní média.
Otevřete oči, přicházím
Návrh neprošel žádnou odbornou debatou, není to dokonce ani návrh vlády, opět se volí cesta poslaneckého návrhu, takže je vše spíchnuté narychlo a nekvalitně.
Obě veřejnoprávní instituce pracují se schválenými rozpočty, rozběhly projekty, které vznikají i na roky dopředu. Plánování vycházelo z loni schváleného navýšení koncesionářských poplatků. Když najednou tak rychle dojde k výpadku financí, může to způsobit kolaps. A za ten ponese odpovědnost vedení televize a rozhlasu, což se bude politikům hodit pro další oslabování médií. Poté prosadí úplné zrušení koncesionářských poplatků a následnou přeměnu z veřejnoprávních na státní média, která budou poslušná vládě.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu