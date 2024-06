Podporu mají, ale skutečně vznikne koalice nespokojených?

Voliči pravice, hlavně ti, kteří kvůli „levicovosti“zlomili hůl nad Spolu, uhranutě sledují volební výsledek nejznámějšího českého majitele spalovacího motoru Filipa Turka a kladou si otázku, proč to tak snadno nejde u voleb pokaždé? Jeden z takových voličů si na síti X posteskl, že novopečený europoslanec Turek ukázal cestu - a pokud by u nás vznikla „úplně normální“ (rozuměj skutečná) pravicová strana s podobně charismatickým vůdcem, bylo by o správnou pravicovou politiku dlouhodobě postaráno.

Problém je, že pojem „úplně normální“ a „správná“ je v politice pouhým přeludem. A ti, kteří chtějí politiku dělat a přicházejí do ní z krajních pozic, se obvykle neshodnou na tom, co pojem „úplně normální“ znamená, a končí v nesmiřitelných sporech.