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8. 10. 20264 minuty

Nositelé záchrany a naděje. Kdo by měl dostat Nobelovu cenu za mír

Sousedská svépomocná sdružení pomohla milionům Súdánců

Tomáš Lindner
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Donald Trump zahájil válku a uvízl v ní – s Nobelovou cenou za mír to tedy zase nedopadne. Kdo jiný si ji ale letos opravdu zaslouží? Málokdy byla odpověď tak jasná, ačkoli jméno těchto hrdinů zřejmě nikdo z tuzemských čtenářů neslyšel.

Nejedná se totiž o známého státníka, charismatického opozičního lídra ani známé mezinárodní sdružení. Ocenění – a s ním související slávu, uznání, finance, a zvláště jistou ochranu – by měli dostat dobrovolníci ze súdánských sousedských svépomocných sdružení, která si v překladu do angličtiny říkají Emergency Response Rooms (Místnosti nouzové pomoci).

Působí v zemi, kde řečí čísel probíhá nejhorší humanitární katastrofa současnosti: skoro polovina z 45 milionů obyvatel Súdánu hladoví, čtvrtina až třetina musela kvůli bojům v minulých třech letech prchnout ze svých domovů. Počet obětí nikdo nezná, odhady se pohybují v řádu desítek i stovek tisíc.

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Obě bojující strany – súdánská armáda a polovojenské milice RSF – přitom páchají zločiny proti lidskosti a bránily humanitární pomoci lidem v nouzi. Obě se skládají z dalších bojujících milicí a válka se projevuje především naprostým rozkladem státních struktur, tedy nedostatkem služeb, které státy normálně zajišťují. Konec utrpení přitom není na dohled: zvláště regionální arabské mocnosti svým spojencům posílají peníze a zbraně. 

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