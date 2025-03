Martina Šimkovičová, ministryně pudů a přirození

Tomu, že si ministryně pro svůj vizuální hanopis nevybrala dlouhodobou expozici Sakrální umění, plnou zlatých oltářů a nádherných madon, ani výstavu Ve svém živlu: sklo Zory Palové, které dominují zářivé barevné objekty, lze snadno porozumět. V těchto částech galerie by mnohem obtížněji hledala něco, co by mohla – alespoň teoreticky – zneužít. I když, pravda, pomlouvačské video lze sestříhat z téměř jakéhokoli prostředí. I z nedělní mše.