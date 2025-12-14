Málo utrácíte, tak plaťte
Vláda odklonila peníze z laboratoří do školních jídelen. Co to o Česku vypovídá?
Více než tři čtvrtě miliardy korun je částka, kterou museli vědci podle nedávného rozhodnutí vlády vrátit do státního rozpočtu, protože ji údajně nevyčerpali – což není pravda. Například Grantová agentura ČR, která musí vracet 160 milionů ze 161, které jí „zbyly“ – milion jí Fialův kabinet milostivě ponechal –, měla větší část těchto peněz koncem roku na účtech ne proto, že by pro ně nenašla využití, ale mimo jiné, aby mohla platit mezinárodní projekty, k jejichž financování se zavázala.
O Česku jako společnosti, jejíž blahobyt by měl být založen na znalostech a inovacích, to nevypovídá nic dobrého. Fialův kabinet potřeboval na poslední chvíli zalátat díry v letošním rozpočtu, především najít okamžitě dostupné peníze pro nepedagogické pracovníky ve školství. Hledal, kde se dalo, a 790 milionů vytěžil právě v šuplíku s nápisem „věda“. O finance tak přišly nejen grantové agentury, ale například i Akademie věd ČR – vrátila 91 milionů, jež měly jít například na plánované investice do nákupu přístrojů a stavebních prací.
V letošním více než padesátimiliardovém rozpočtu na vědu nejde o zásadní částky a peníze pro provoz škol jsou jistě důležité. Do vědy nicméně vnášejí podobné kroky chaos. Celkově je výrazně podfinancovaná; přísun peněz sice v posledních letech mírně roste, ale požírá ho inflace. Kdyby měl například letošní rozpočet zmíněné grantové agentury odpovídat tomu z roku 2017, musel by být o třetinu vyšší. Kvůli nedostatku peněz nyní uspěje méně než 14 procent standardních žádostí, přitom ideální úspěšnost je třetinová.
Někteří šéfové vědeckých skupin mluví o tom, že kvůli nejisté budoucnosti nemohou přijímat nové pracovníky, prodlužovat smlouvy ani najímat doktorandy. Na mezinárodním „trhu mozků“ jsou přitom teď k mání excelentní vědci z amerických univerzit, kteří odcházejí z USA znechuceni Trumpovým tažením proti nezávislému myšlení i bádání. Řada evropských zemí se je snaží přilákat.
