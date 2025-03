Je opravdu důležité, jestli je „slovenská" Donatellova busta originál?

Je to již čtvrt století, co jsem si tyto věty zapsal do deníku. A zapomněl na ně. Vybavily se mi opět až před dvěma týdny, když Slovensko obletěla zpráva, že ve Spišském muzeu v Levoči se našel poklad: mramorová busta mladé ženy. Originál od florentského sochaře Donatella.